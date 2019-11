A assessoria de imprensa da prefeitura de Cacoal enviou ao Extra de Rondônia release enaltecendo a conquista desse município com nota 98,05, no quesito Transparência e Anticorrupção.

Explica que em relação à prestação de contas do exercício de 2018 a nota subiu para 98,05, uma das mais altas do país.

A prefeita Glaucione Rodrigues (MDB) comentou o fato inédito, destacando o esforço de todos os servidores para cumprir a lei e principalmente possibilitar que a população tenha acesso às informações do município. “É uma gestão de transparência e lisura nos processos públicos”, ressaltou a mandatária cacoalense.

TRANSPARÊNCIA E ANTICORRUPÇÃO: CACOAL CONQUISTA NOTA 98,05 PELO TCE

O principal diferencial é a transparências nas contas públicas, processos e divulgação de informações à comunidade no portal da Transparência

Destaque no quesito transparência e anticorrupção, Cacoal tem avançado na atual administração com notas altas, dadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO).

Em relação à prestação de contas do exercício de 2018 a nota subiu para 98,05, uma das mais altas do país. Em 2016 a nota dada pelo TCE era de 3,75, em 2017 subiu para 91,91, e o novo avanço revela ainda mais ações com foco na transparência.

O TCE também aprovou também por unanimidade as contas do exercício de 2017 e 2018, da administração da prefeita Glaucione Rodrigues.

A prefeita destaca o fato como um esforço de todos os servidores para cumprir a lei e principalmente possibilitar que a população tenha acesso às informações do município. “É uma gestão de transparência e lisura nos processos públicos”, ressaltou Glaucione.

Entre os principais fatores que contribuíram para estas conquistas estão: A realização de audiências públicas e transmissão das licitações ao vivo, a disponibilização de informações no portal da Transparência na Internet, são exemplos de ações que tem feito à diferença. É uma gestão de transparência, com contas enxutas, pagamento em dia, ouvidoria a serviço da comunidade e muitos outros avanços, se deve à funcionalidade da prefeitura, é raro no país hoje um município com estes números.

A AVALIAÇÃO DO MPF MANTÉM O MUNICÍPIO NO RANKING DA TRANSPARÊNCIA NACIONAL

Na transparência a nível nacional, avaliação feita pelo Ministério Público Federal (MPF) – a Prefeitura de Cacoal alcançou o primeiro lugar no Estado e o 15º no ranking nacional.

A nota dada em 2018 por esta entidade subiu de 3,0 para 9,6. Em destaque no cenário nacional, a Prefeitura de Cacoal foi convidada, através da Controladoria Geral do município, para estar em Brasília nos dias 3,4 e 5 de dezembro para um Fórum Nacional de Combate à Corrupção, promovido pela CGU.

SERVIÇO



Para ter acesso ao portal da Transparência na Internet basta acessar o site: www.cacoal.ro.gov.br, nos ícones à esquerda estão disponíveis as informações do portal. Você também participar da Ouvidoria do município https://www.cacoal.ro.gov.br/ouvidoria/, reivindicando, sugerindo e contribuindo para elevação do índice da transparência pública do município.

