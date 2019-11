Em Cacoal, acadêmicos do curso de engenharia civil da Unesc fizeram visita técnica no canteiro de obras do Edifício Amaris, um grande prédio de apartamentos residenciais que está sendo construído no centro da Capital do Café.

Na ocasião, os acadêmicos acompanhados do profº Me. Felipe Nascimento Arroyo foram recepcionados pelo engenheiro civil Alex Schaf, egresso da Unesc, que explicou as etapas da obra.

As médicas cacoalenses neurologista Fernanda Nathália Paulo da Silva em Cacoal, e ginecologista e obstetra Caroline Bena em Itapema (SC), participaram nos últimos dias 15 e 16, em São Paulo (SP), do 8º Congresso Internacional de Ciência da Longevidade Saudável.

As campeãs do Unesc Chef no 1º Concurso de Nutrição e Gastronomia realizado durante a 17ª Jornada Científica da Unesc em Cacoal, ganharam bolsas de estudo de 50% para qualquer dos cursos de pós-graduação da renomada instituição superior de ensino. Na foto as acadêmicas campeãs Isabella Helena Cardoso Thomazin, Patrícia Pires dos Santos e Carine Gabrielle.

Maravilhoso e aplaudido espetáculo Dança dos Sonhos foi apresentado no lotado auditório do Teatro Municipal de Cacoal no último dia 16, pela Escola de Dança Beatriz Alves de Cacoal. Na foto a bailarina, coreógrafa e profª Beatriz Alves.

Registrei na Casa & Decoração em Cacoal, as clientes Regilaine Vieira e a médica oftalmologista Cláudia Cristina Duarte em tarde de compras. A maior loja de móveis e decoração de Rondônia já está em clima de festas de final de ano com mega promoção de natal.