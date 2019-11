Conde Grego, de 55 anos, foi condenado a 4 anos e oitos de mês de prisão, acusado de autoria da tentativa de homicídio contra Geraldo Corre Prates, na época com 60 anos.

O crime aconteceu na tarde, em 10 de fevereiro deste ano, na chácara Lagoa da Prata, na área Rural de Vilhena.

A reportagem do Extra de Rondônia acompanhou a sessão do julgamento que aconteceu na manhã desta quinta-feira-feira, 20, no Fórum Desembargador Leal Fagundes, em Vilhena, e foi presidida pela Juíza de Direito, Liliane Pegoraro Bilharva, com participação do promotor público Elicio de Almeida e Silva e do defensor público Matheus Lichy.

De acordo com o promotor, Conde e a vítima estavam numa confraternização e ambos começaram a ter uma discussão acalorada. Logo depois, o réu com faca peixeira desferiu dois golpes no abdome de Geraldo, que foi socorrido por colegas e depois levado por uma Unidade do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

Após o atentado, Conde tentou fugir do local, mas foi contido por populares, que estavam na festa. O homem foi amarrado com o cinto da própria calça e, logo em seguida, algemado por um policial civil que estava na confraternização. O promotor pediu aos jurados que condenassem o réu pelo crime de tentativa de homicídio simples. Por sua vez, a defesa concordou com a tese da acusação.

O acusado foi condenado pelo júri a 4 anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto.