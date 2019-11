Na última quarta-feira 20, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) anunciou que se reunirá com a diretoria do Sintero para discutir sobre o novo modelo de gestão democrática nas escolas públicas de Rondônia.

Segundo o parlamentar, o diálogo se faz necessário, tanto com o sindicato, quanto com governo, através da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). “É uma discussão de extrema importância para podermos aperfeiçoar o modelo atual. Temos alguns modelos de gestão muito interessantes adotados em outros Estados, a exemplo de Sobral (CE)”.

Segundo Laerte Gomes, o presidente da Comissão de Educação e Cultura, deputado Lazinho da Fetagro (PT) esteve no município cearense para conhecer o modelo implantado nas escolas do Nordeste e afirmou ter gostado do que viu.

“Mato Grosso do Sul também aplica um modelo que tem dado certo, assim como outros Estados do Brasil. O importante é ressaltarmos que a consulta pública pode ser mantida, porém, desde que a meritocracia seja priorizada, ou seja, quem cumprir as metas do Ideb, permanece, caso contrário, uma avaliação é feita para se estudar a possibilidade de uma nova consulta. O objetivo é conseguirmos mais resultados positivos para fortalecermos a educação de Rondônia e garantirmos que as instituições de ensino cumpram seu papel principal, ou seja, ensinar com qualidade e formar cidadãos preparados para a vida pessoal e profissional”, enfatizou o presidente.