Mantendo a tradição de reunir as promessas do voleibol de base de Rondônia, a Copa AVV 2019 contou com mais de 250 atletas das categorias, Sub-21, 16 e 14. Os jogos aconteceram nas quadras do ginásio Jorge Teixeira e da escola Maria Arlete.

De acordo com o técnico Silvan Freitas, foram três dias de uma verdadeira maratona de voleibol que se iniciou no feriado de Proclamação da República, dia 15, e se estendeu até a noite do domingo, 17 de novembro.

As equipes de Vilhena representadas pelos times da AVV, sob o comando dos técnicos: France Lima, Marlon Matias e Silvan Freitas, tiveram uma participação excepcional e um desempenho brilhante na competição.

Dos seis títulos em disputa, Vilhena conquistou quatro títulos: categoria Sub-21 masculino e feminino, Sub-16 feminino e Sub 14 masculino. As medalhas de pratas vieram com os meninos do Sub-16 e com as meninas do Sub-14, fechando a melhor campanha entre as delegações participantes.

Na categoria Sub-21 masculino, a representação de Pontes Lacerda (MT) ficou com a prata, e o bronze com a equipe da Cineart de Cacoal. No feminino as meninas de Espigão do Oeste conquistaram a prata e a terceira colocação também ficou com o time da Cineart de Cacoal.

Na categoria Sub-16, o segundo lugar do pódio ficou com a representação de Araputanga (MT) e terceiro lugar com a equipe da AEVAF de Alta Floresta. Já na categoria xodó da competição Sub-14 o pódio do masculino se completou com a prata de Sapezal (MT) e o bronze com o time B de Vilhena.

No feminino Araputanga (MT) ficou com o título e as meninas do Dimensão/Jerônimo de Cerejeiras completaram o pódio com o bronze.