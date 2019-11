Com intuito de desperta nos jovens cerejeirense o interesse pela política e participação na vida comunitária do Município, o vereador Valdecir Sapata (PSB) apresentou esta semana iniciativa através da qual propõe a criação da Câmara Mirim local.

A ideia é criar uma versão infanto-juvenil do Parlamento de Cerejeiras, com participação de estudantes do 5º ao 9º ano do ensino primário.

Segundo a proposta do vereador, a Câmara Mirim será formada por nove integrantes, escolhidos através de votação nas escolas. Haverá processo eleitoral nos moldes dos oficiais, e os candidatos poderão fazer campanha com regras definidas. Participam do processo alunos da rede municipal e estadual.

Depois de eleitos e tomarem posse os vereadores mirins serão familiarizados com o processo legislativo e farão sessões similares, levando propostas que levantarem junto à comunidade. Os projetos serão acompanhados pelo Parlamento, e demandas que surgirem de lá poderá acabar se tornando ações efetivas do poder público. Os vereadores mirins também terão palestras e serão capacitados para levar ao conhecimento de outros adolescentes ações da política local, tornando-se multiplicadores de informações.

“O projeto Câmara Mirim encontra ampla adesão pelas Câmara Municipais do nosso país, sendo, inclusive, aplicado junto à Câmara de Deputados, e Cerejeiras não pode ficar para traz. Com essa iniciativa tenho convicção que vamos conseguir aproximar o Poder Legislativo da comunidade, estreitando a distância entre o poder público e a população, além de alcançar uma faixa etária cujos conceitos de cidadania e política ainda estão em formação, contribuindo para a conscientização desta parcela de nosso povo”, define Sapata a respeito de sua iniciativa.