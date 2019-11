V.G.S, de 42 anos, foi vítima de ladrões na noite de quinta-feira, 21, quando trafegava com sua moto Biz pela Avenida Paraná.

Conforme boletim de ocorrência, em comprimento a determinação da Central de Operações Polícia Militar (PM), uma guarnição se deslocou até a Avenida Paraná, onde em contato com a vítima, contou que estava trafegando com sua moto Honda Biz 125 ES, de cor vermelha, placa NCC-7376/Vilhena, pela Avenida Paraná sentido BR 364.

Quando em frente à Praça do Mensageiro dois homens de estatura média e morenos que estavam em outra moto encostaram em sua moto e pediram para ela parar, ela tentou correr, porém, sobre ameaça teve que encostar.

Com isso, o bandido que estava na garupa desceu e anunciou o assalto, fugindo em seguida com o veículo da vítima.

Segundo a vítima, no baú da motoneta estava sua carteira contendo sua CNH, CPF, Título Eleitoral, carteira da AABB, cinco cartões de credito dos bancos Itaú, dois da Caixa Econômica Federal, um Calcard e do Atacadão. Além disso, também estava dentro do bagageiro a carteira de sua filha M.K.S.S, contendo documentos pessoais, RG, Título Eleitoral, Carteira de Trabalho, dois cartões do Bradesco e um cartão da Caixa Econômica Federal.

A guarnição fez patrulhamento pelas proximidades, porém, sem êxito em localizar os marginais.