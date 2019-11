Motorista e passageiros de um ônibus escolar que faz a linha 135 – área rural de Vilhena, passaram momentos de angustia com um ladrão armado com revólver que parou o coletivo e anunciou o assalto.

De acordo com o boletim de ocorrência, em atendimento a determinação da Central de Operações da PM, uma guarnição compareceu na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, onde as vítimas estavam.

Em contato com o motorista do coletivo, informou que retornava para cidade pela linha 135, quando nas proximidades da entrada da chácara Boa Vista, um homem de cor branca, estatura baixa, com tatuagens no braço, uma destas tatuagens, sendo um triangulo, aparentando ter uns 23 anos, trajando calça jeans, tênis, camiseta preta com uma estampa na cor branca na parte frontal, pulou na frente do ônibus e quando o veículo parou, o homem sacou uma arma de fogo tipo revólver, e anunciou o roubo, subtraindo das vítimas um aparelho celular marca Samsung J6 de cor preta, um aparelho celular marca Samsung J4 de cor cobre/preto, um anel em ouro, um aparelho celular LG K10 de cor dourado, uma bolsa feminina de cor marrom, uma carteira porta cédula na cor marrom contendo documentos pessoais, RG, CPF, Título de Eleitor, cartões do Banco do Brasil e Sicoob e aproximadamente R$ 250,00 em dinheiro, uma aliança e uma corrente em ouro com pingente em formato de coração.

De posse dos objetos das vítimas, o ladrão ainda obrigou o motorista a traze-lo a cidade, sendo que este desceu do veículo na Avenida 1512, próximo ao mercado Cardoso.

Segundo as vítimas o marginal disse: “que iria levar os pertences, pois tinha acabado de roubar uma motocicleta, porém, não deu certo e que não ficaria no prejuízo”.

Diante dos fatos, a polícia realizou diligências no intuito de localizar o autor do fato, porém, não obtiveram êxito.