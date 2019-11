O evento aconteceu na Facimed em Cacoal e reuniu acadêmicos para debater assuntos da atualidade na área. Na foto o professor Wanderson Oliveira, palestrante engenheiro civil Fernando Bordignon, coordenador de engenharia civil Bruno Dias Ferreira, professores Pedro Soares, Rodrigo Botelho, coordenador de engenharia elétrica Sérgio Nazário, Acsa Luxinger, Jean Voigth, presidente da Facimed engenheiro civil Nelson Mangueira, e professores Kamilla Teixeira, Paulo Carneiro e coordenadora pedagógica Rosana Nunes.

Registrei na Sicoob Fronteiras em Cacoal, na última sexta-feira 22, o consultor de expansão Gilmar Odorisi e a diretora de negócios Rosilaine Repiso Izidoro com o cirurgião-dentista Marcos Marques mantenedor da Facimed e cooperado da renomada cooperativa financeira.

Formado em 2013, no curso de odontologia pela Facimed em Cacoal, o dentista Bruno Reinoso Noronha, cirurgião, traumatologista bucomaxilofacial, implantodontista e mestre em Ciências Odontológicas Integradas com ênfase em cirurgia ortognática, com o tema “Regeneração Óssea associada a dentes triturados” ministrou palestra na XI Jornada de Odontologia da renomada instituição.

O tradicional evento anual realizado pelo curso proporcionou aos acadêmicos vivenciar experiências na área por meio de palestras, com a presença de renomados profissionais.

Com o Show “Boteco do Matheus Contec” na Millenium em Cacoal, no último dia 14, o cantor sertanejo foi muito aplaudido e ovacionado. O cacoalense Matheus é filho dos advogados Eliany Maldonado e Luiz Carlos Ribeiro da Fonseca.