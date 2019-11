Os trabalhadores em Educação do Estado que trabalham em várias cidades da região serão agraciados na noite de hoje com um jantar dançante regado a muita alegria e descontração.

O evento terá como finalidade reunir os filiados do Sintero (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rondônia) para confraternização de final de ano, além de comemorar os 30 anos de fundação da entidade. A festa será em Colorado do Oeste, com filiados de Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras do Oeste e Corumbiara.

Em visita ao Extra de Rondônia um dos organizadores do jantar, o diretor da regional do Cone Sul em Colorado do sindicato, Ricardo Cláudio Alves, afirmou que o evento anual da entidade desta vez será diferenciado. “Todos os anos o Sintero promove as confraternizações entre seus filiados em todas as cidade, mas em virtude do aniversário de 30 anos do sindicato resolvemos fazer algo mais significativo, reunindo o máximo possível de membros para uma festa única”, explicou. A expectativa é que a promoção reúna pelo menos 500 trabalhadores do setor da Educação estadual das cinco cidade.

O jantar dançante será realizado nas dependências do CTG de Colorado do Oeste, e começa às 20 horas deste sábado 23. A animação ficará por conta da dupla Fagner e Flávio, mas também contará com um tributo às bandas de rock nacional da década de 80, embalado por som mecânico.