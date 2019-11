O caso aconteceu por volta das 10h deste domingo, 24, no bairro União, no município de Vilhena.

Um servidor comissionado da prefeitura de Vilhena, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), foi detido acusado de uso irregular de máquina pública.

Este é o segundo caso que envolve a Semagri. O primeiro aconteceu no final de outubro, quando outro servidor também foi detido por usar uma moto oficial em horário incompatível de serviço (leia mais AQUI).

De acordo com boletim de ocorrência registrado na Unisp de Vilhena, a guarnição de serviço, em patrulhamento no bairro União, na Rua 116-03, visualizou um trator, de marca Casei, modelo Puma 140, cor vermelha, com implementos acoplado “grade de disco”, pertencente à prefeitura Municipal de Vilhena.

A máquina chamou a atenção dos policiais por estar em local e horário anormal, e ainda num domingo. Foi realizada uma abordagem no condutor da máquina, que foi identificado como Valdir Brito do Nascimento.

Ouvido pelo policiais, Valdir relatou que é possuidor de uma portaria da prefeitura de Vilhena, lotado na Semagri, na função de operador de máquinas.

Perguntado sobre o que estava fazendo com a referida máquina dentro do bairro União num dia de domingo, fora da rota e horários de serviço, Valdir disse que estava fazendo serviço na Linha 01, próximo à Torre, na chácara de propriedade de Jerry de Souza.

Garantiu que estava espalhando adubo com a grande e que, ao terminar, foi até o referido bairro, na casa de uns parentes.

Questionado sobre a documentação da máquina e habilitação, ele disse que não possui nenhum tipo de documentação do trator e não possui habilitação para condução da máquina em via pública.

Ele também não apresentou nenhuma documentação de ordem de serviço de saída da máquina do pátio da Prefeitura de Vilhena, local do serviço e nenhuma anotação de horas trabalhadas pelo equipamento.

Contudo, Valdir declarou que a ordem para realização do serviço foi dada pelo secretário Jair (Dornelas). Naquele momento, o infrator não conseguiu contato com Jair, pois este não atendia telefone para maiores explicações.

Ainda, os policiais mantiveram contato telefônico com o chefe de campo da Semagri, identificado como Carlos, que relatou que o horário de trabalho do servidor é de segunda-feira a sexta-feira, e que este não tinha nenhum conhecimento do serviço nesta data e horário previsto.

Diante dos fatos, os policiais realizaram a condução do trator e implementos “grande de disco”, até o pátio da Unisp, juntamente com o condutor Valdir, onde foi apresentado em condições físicas normais, acusado pelos delitos de peculato e condução de veículo ou máquina agrícola sem habilitação (CNH).

O Extra de Rondônia deixa espaço ao titular da Semagri para eventuais esclarecimentos do caso.