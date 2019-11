Na manhã de sábado, 23, centenas de pessoas participaram da cavalgada Direito de Viver que antecede todos os anos o evento em prol do Hospital de Amor da Amazônia, em Porto Velho.

Participaram mais de cem cavaleiros, bois de montaria, veículos entre outros. Esta é a 6ª edição do evento realizada em Colorado do Oeste, para arrecadar fundos com leilão de gado que será realizado no dia 1 de dezembro no Parque de Exposição.

Além das pessoas que abraçam a causa, esteve presente no evento o coordenador da região norte Leandro Alves, coordenador de Cabixi Gilmar de Carli, popular Chicão e o coordenador de Colorado Ademir Sapateiro.

A cavalgada iniciou as 09h30, no Parque Santa Rita, passou pelas principais ruas e avenidas e terminou no Parque de Exposição Marcos Donadon, as 12h00, onde os participantes saborearam um delicioso almoço acompanhado com o tradicional feijão tropeiro.

