Com o propósito de homenagear a atuação do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, foi realizada na segunda-feira 25, na Assembleia Legislativa, uma sessão solene de autoria do deputado estadual Alex Silva (Republicanos), para a entrega de Voto de Louvor à 185 bombeiros militares do Estado.

De acordo com o parlamentar, a homenagem é necessária pois o Corpo de Bombeiros tem atuado com excelência em diversos serviços oferecidos à sociedade, como o combate a incêndios na área urbana e florestal, atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento, terrestre e aquático, entre outros.

Na ocasião, diversas autoridades prestigiaram o evento, entre eles o vice-governador José Jodan, os deputados federais, Leo Moraes e Coronel Chrisóstomo, o deputado estadual Jhony Paixão, o vereador de Porto Velho Edesio Fernandes , o secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) Hélio Pachá, o adjunto Hélio Gomes, o representante da Casa Militar Major PM Régis Wellington, o bispo da igreja Universal Roque Santos e o pastor responsável pelo grupo Universal nas Forças Policiais (UFP) Jeferson Felipe.

Durante a solenidade, o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, Cel BM Demargli da Costa Farias, recebeu o título de “Cidadão Honorífico do Estado de Rondônia”, e o sargento do 1º Grupamento de Bombeiros Militar SGT BM Jesse de Gois, recebeu a “Medalha do Mérito Legislativo”, um reconhecimento aos serviços prestados ao Estado.

O evento também contou com a presença da banda da Polícia Militar e com a exposição de materiais usados pelo Corpo de Bombeiros em ocorrências e emergências, como também a demonstração de roupas especializadas, equipamentos de combate à chamas, e na parte externa da Casa de Leis, dois caminhões da corporação.

Alex Silva iniciou seu discurso citando um versículo bíblico de Colossenses: “E tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não à homens” e falou sobre a importância da corporação para a segurança pública de Rondônia.



“Me sinto honrado em realizar uma sessão solene como esta e homenagear os bombeiros do nosso Estado. Essa sessão foi feita de todo o coração, porque vocês são escolhidos por Deus, são verdadeiros heróis, não só para a população, como também para todas suas famílias. Como pastor, oro todos os dias por cada um de vocês e como parlamentar, continuarei sendo parceiro como fomos até aqui, pois já destinamos mais de R$ 1 milhão para a segurança pública, e mais para o corpo de bombeiros”, finalizou.