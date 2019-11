Nesta terça-feira, 26, está sendo comemorado em Cacoal as mais de quatro décadas da instalação do Município, com programação que iniciou no final de semana, em evento onde a prefeita Glaucione Rodrigues (MDB) reuniu todos os prefeitos e ex-prefeitos que ainda estão na cidade para prestar homenagens.

Na ocasião o ex-vice-prefeito e atual deputado estadual Cirone Deiró (Podemos) relembrou um pouco de sua história de vida na cidade, onde reside desde muito jovem.

O parlamentar recordou que a família chegou em Rondônia na ainda na década de 70. Ele cresceu no município de Vilhena, onde ao lado dos pais vivenciou todas as adversidades que os pioneiros tiveram que superar no cotidiano de um estado que estava em formação. “Alguns anos depois, comecei a trabalhar na Tozzo Bomba Injetoras- nessa época, já se ouvia falar das oportunidades para quem buscava empreender, no município de Cacoal”.

Segundo ele, atraído por essas oportunidades, no dia 23 de novembro de 1994, chegou em Cacoal. Na bagagem todos os sonhos de um jovem empreendedor de apenas 24 anos. “Tinha por missão a instalação da filial da Tozzo Bomba Injetoras. Nos anos seguintes, vivenciei todos os desafios que um novo empreendimento nos impõe. Mas, superei um a um e construímos uma empresa sólida e reconhecida pelos cacoalenses”, disse.

De acordo com o ex-vice-prefeito e deputado estadual, cada dificuldade que vivenciada ajudou na sua preparação para as responsabilidades que assumiu na vida empresarial e também na vida pública. “A Tozzo sempre esteve conectada com as diferentes causas dos cacoalenses. Uma conexão que me permitiu conhecer com mais propriedade essa cidade que pulsa na vida dos seus moradores. Fui me envolvendo e a cada dia o sentimento de pertencimento crescia em mim”, afirmou.

Segundo ele, esse sentimento despertou a sua responsabilidade para com a coletividade. “Sentia me na obrigação de devolver tudo aquilo que a cidade e seus moradores tinha me proporcionado. Foi com esse sentimento que assumi a presidência da Associação Comercial, depois o cargo de vice-prefeito e agora represento com muito orgulho o município de Cacoal e todos os rondonienses na Assembleia Legislativa”, assinalou.

Cirone defendeu que a história precisa continuar reconhecendo o protagonismo daqueles que construíram a Capital do Café. “Terra de gente empreendedora e trabalhadora. Terra que nos acolheu e nos permitiu realizar nossos sonhos e projetos. Espero que o gesto da prefeita Glaucione seja repetido pelos próximos gestores do município”, finalizou.

Legenda: Cirone Deiró (com gravata laranja) acompanhado da prefeita Glaucione (com vestido verde) e administradores do Município em gestões passadas