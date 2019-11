O Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM V) divulgou o edital de inscrições para o ano letivo de 2020 em Vilhena.

Conforme o documento, que regula a inscrição, sorteio e matrícula, as vagas são para a formação de oito turmas do 6º ano, no período matutino e vespertino, no total de 240.

As inscrições deverão ser realizadas via Internet, no endereço eletrônico http://pmro.com.br/ctpm/, a partir das 00h do dia 27 de novembro (quarta-feira) até às 23h59 do dia 10 de dezembro (terça-feira), considerando o horário oficial de Rondônia.

Os candidatos às vagas serão selecionados por meio de um sorteio público previsto para o dia 18 de dezembro de 2019, (quarta-feira), às 19h, no Pátio Coberto do CTPM V.

Havendo condições de conexão pela internet, o sorteio deverá ser transmitido ao vivo na página do CTPM-V no Facebook. Para mais informações acessar o edital anexo a matéria.