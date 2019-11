O Extra de Rondônia em parceria com os organizadores da “3ª Mostra de Ginástica Rítmica” sorteou quatro ingressos para a apresentação que acontece nesta terça-feira 26, as 19h30 no ginásio de esportes Jorge Teixeira de Oliveira em Vilhena.

Os contemplados foram: Ivanise Nazaré Mendes, Isabella Amaral, Leander Abrão e Yris Castro.

Os ganhadores podem retirar o ingresso na sede do site, localizada na Avenida Liberdade, nº 3399 – Centro, hoje até as 17h30. Lembrando que é necessário apresentar um documento de identificação com foto.