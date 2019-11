Por iniciativa de José Carlos Valendorff (MDB), Izair Francisco Baldin (PP) e Valdecir Atílio Kluch (PR), com apoio de Valdecir Sapata (PSB) e Gabriel Cândido de Oliveira (PV), foi apresentado esta semana indicação propondo aumento der 10% no valor do auxílio-alimentação para o funcionalismo municipal.

A medida visa compensar perdas salarias e dar um suporte de renda mais robusto aos servidores, uma vez que o aumento é três vezes maior do que a variação do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) referente a 2.018, parâmetro utilizado para estes reajustes.

De acordo com o idealizador da proposta, o vereador Valendorff, o aumento foi debatido com o secretário de Finanças do Município, que declarou ser viável o percentual pleiteado. Caso seja adotada pela administração, o valor do auxílio-alimentação passará de quinhentos reais para R$ 550,00.

“Podem achar que cinquenta reais é pouco, mas se for analisado em termos gerais isso corresponde a um impacto financeiro de R$ 30 mil ao mês, acarretando em elevação de despesas com folha de pagamento em R$ 360 mil ao longo do ano”, explicou o vereador, que no entanto defende que o aumento é expressivo se for levado em consideração o índice oficial aplicado para o reajuste. “O IPC relativo a 2.018 foi de pouco mais de três por cento, e estamos solicitando que a administração conceda 10% de aumento, ou seja, três vezes mais que o que seria aplicado”.

Os vereadores acreditam que o pedido será atendido pela prefeita Lisete Marth (PV) e caso isso aconteça será uma boa notícia para o funcionalismo neste período de final de ano.