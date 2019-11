Em cerimônia realizada no último dia 18, foi feita entrega de voto de louvor a dois policiais militares que a pouco tempo atrás atuaram com grande êxito para evitar que uma mulher se atirasse da ponte do Rio Madeira, na capital.

A iniciativa partiu do deputado Alex Silva (PRB), que viu na ação dos policiais uma atitude exemplar em defesa da vida, que serve de parâmetro à comunidade.

Os policiais que participaram do episódio foram o sargento PM Valtecir, o cabo PM Ribeiro e o soldado Lucena, do Batalhão Rondon. “O êxito que esses três policiais tiveram na ação, evitando que uma senhora tirasse a própria vida saltando da ponte do Rio Madeira, é uma demonstração do preparo e do caráter destes homens, que agiram de maneira eficaz e salvaram aquela vida”, disse o deputado na cerimônia.

O evento contou com participação de várias autoridades, incluindo o secretário de Segurança, Defesa e Cidadania Hélio Pachá, que concedeu elogio individual a cada um dos policiais, frisando que eles fazem parte de uma corporação bem treinada, que atua com agilidade e precisão nessas situações de emergência.