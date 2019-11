O caminhão Mercedes Benz 2638 de cor branca, placa NBV-2357/Vilhena, que foi furtado no último dia 2, no pátio de uma madeireira na comunidade São Lourenço, área rural de Vilhena, foi recuperado na madrugada desta quinta-feira, 28, pela Polícia Militar (PM), em Ariquemes.

De acordo com boletim de ocorrência, A Central de Operação da PM, recebeu denúncia que havia três pessoas suspeitas em um veículo Hyundai HB20 de cor prata, placa QTA-9808/ Porto Velho, na Avenida Jamari com Avenida Perimetral, e que estavam próximos a um caminhão Mercedes Benz de cor branca.

Algum tempo depois, dois dos suspeitos entraram no caminhão, ligaram e saíram. Diante das informações, uma guarnição passou a fazer buscas e localizou o caminhão. Com isso, foi dada voz de parada com sinais sonoros, porém, o motorista não parou e empreendeu fuga colocando vidas de terceiros em risco, sendo necessário efetuar disparos de arma de fogo nos pneus do veículo.

O condutor atravessou o caminhão na via, e em companhia do comparsa tentaram fuga a pé, mas foram presos pelos militares.

O motorista foi identificado como José Ricardo Dalicio, de 35 anos, na qual segundo a PM, tem diversas passagens pela polícia, o comparsa foi identificado como Fernando Pereira Cardoso, de 27 anos.

A ação da PM também resultou na localização do veículo HB20, que estava dando cobertura aos bandidos, sendo conduzido por Roberson da Silva Ribeiro, de 30 anos.

Na delegacia foi constatado que o caminhão estava com o lacre rompido e a placa CYU-7386/Pimenta Bueno, era falsa.