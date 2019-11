O deputado estadual Adailton Fúria (PSD), integrante da CPI da Energisa, está se empenhando na divulgação da audiência pública que a Comissão promove na cidade de Rolim de Moura, na região da Zona da Mata, pois entende que a participação popular tem sido um dos mais importantes instrumentos para o bom desempenho das ações.

“Precisamos manter o povo engajado nesta luta, que tem como fim mudar radicalmente a relação entre esta empresa e os consumidores, resgatando os direitos da população”, disse o parlamentar em entrevista à reportagem do Extra de Rondônia.

A realização das audiências no interior do Estado tem sido, no ponto de vista de Alex, um elemento diferenciado nas ações da CPI.

“Conseguimos levar toda a estrutura da Comissão Parlamentar me cidades polo de Rondônia, e com grande participação popular está sendo possível estabelecer um perfil mais completo dos problemas enfrentados pela população na relação com a Energisa”, define o deputado.

Ele também ressalta que as audiências estão revelando situações absurdas, que vem causando não só transtornos, mas também prejuízos e até mesmo sofrimento.

“É preciso reestabelecer a ordem, fazer os direitos dos consumidores e da população em geral voltem a ser respeitados em sua plenitude, e deixar claro que esta empresa tem o dever de atuar dentro das normas estabelecidas”, argumentou.

Encerrando, ele reafirma que a participação popular é vital para que o trabalho possa continuar se desenrolando de forma positiva, “por isso peço que a população de Rolim de Moura e região compareça em peso na audiência pública do próximo dia 02, na Câmara Municipal. A audiência começa às 09 horas.