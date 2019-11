Diego Delani, engenheiro residente do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), de Vilhena, visitou a redação do Extra de Rondônia, na quarta-feira, 27, onde falou da recuperação da RO-391, rodovia que liga Chupinguaia a BR-364.

De acordo com Diego, em atendimento às metas estabelecidas pelo governo de Rondônia, iniciou no Sul do Estado, segunda-feira, 25, na RO-391, que liga à BR-364 ao município de Chupinguaia, a operação tapa-buracos, contando com a parceria do DER de Ji-Paraná, que disponibilizou homens e máquinas para a realização da obra.

Os trabalhos começaram com o esquadrejamento e recortes dos buracos, seguido de limpezas dos espaços a serem recuperados.

Segundo Delani, a operação tapa-buracos atende uma determinação do governador Marcos Rocha.

Nesta quinta-feira, 28, de acordo com o engenheiro, será realizada a aplicação da massa asfáltica. “Antes, uma outra limpeza será feita nos buracos, seguida de uma pintura de ligação e aplicação da massa”, explicou o engenheiro responsável para 9ª Residência do DER.

OBRAS

Diego, na ocasião, lembrou que, para atender a classe produtiva do Sul de Rondônia, também está com outras frentes de trabalhos em andamento na RO-391, realizando abertura de valetas para drenagens da água, instalação de tubos Armco, encascalhamento e compactação das vias.

Com uma extensão de 52 quilômetros, a RO-391 já teve mais 30 Km recuperados pela equipe do governo do Estado.