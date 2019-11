Hoje, quinta-feira, 28, Pimenteiras do Oeste comemora seus 24 anos de emancipação político-administrativa.

E, como é natural, as mensagens de gratidão ao município do Cone Sul são inúmeras. Uma delas é do prefeito Olvindo Luiz Dondé, o popular Vino.

Para ele, Pimenteiras do Oeste “é, acima de tudo, um lugar de gente de bem, acolhedora, amiga”. E garante se sentir orgulhoso de ser cidadão desse município.

>>> LEIA, ABAIXO, A MENSAGEM NA ÍNTEGRA:

Desejo um Feliz Aniversário a nossa querida Pimenteiras! Manifesto aqui primeiramente o orgulho de ser cidadão pimenteirense a qual por nada trocaria, onde contribuo com o meu trabalho para fazer desta cidade um lugar ainda melhor para se viver e ser feliz.

Sinto imensurável orgulho de nossa cidade, de suas belezas naturais, histórias incomparáveis e localização geográfica privilegiada na beira do Rio Guaporé.

Pimenteiras do Oeste é, acima de tudo, um lugar de gente de bem, acolhedora, amiga. Nossa amada Pimenteiras está em um processo de desenvolvimento contínuo. Sei que não sou o único a me orgulhar de morar aqui. Por isso, divido essa alegria com todos vocês que se sentem da mesma forma. Sei que todos os pimenteirenses, nascidos nessa terra ou aqueles que a adotaram como sua cidade, zelam por ela e a defendem.

Feliz aniversário, querida Pimenteiras! Parabéns pelos seus 24 anos de emancipação política comemorado hoje quinta-feira (28) de novembro!

OLVINDO LUIZ DONDÉ

Prefeito Municipal