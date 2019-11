Em visita a redação do Extra de Rondônia, a farmacêutica e professora da Fimca Vilhena, Sibeli Balestrin da Costa, falou sobre o suporte oferecido pela unidade, assim como o mercado de trabalho.

De acordo com a educadora, o curso de farmácia é uma novidade na unidade, com formação da primeira turma para 2020. “Durante o curso o aluno conhecerá mais de 72 áreas de atuação, que vai muito além de um balcão de farmácia, como a maioria das pessoas pensam”, destacou.

Segundo Balestrin, o mercado para o farmacêutico é amplo, pois hoje há legislações que efetivam a necessidade do profissional em áreas especificas, o que garante maior oferta de emprego.

A educadora ressalta ainda que atualmente as áreas em crescimento do farmacêutico são as de manipulação oncológica, analises clinicas, atendimento individualizado e bromatologia.

Outro diferencial da instituição enfatizado pela profissional é a gama de laboratórios especializados na área de saúde, com ênfase em produção e manipulação.

Além da formação em farmácia, a instituição possui uma variedade de graduações que vão desde as ciências exatas a biológicas, com oferta de cursos em engenharias civil, elétrica, mecânica, arquitetura e urbanismo, odontologia, direito, enfermagem, fisioterapia, educação física e psicologia.

