Um pequeno produtor rural do município de Cabixi está desde a última sexta-feira, 22, privado do fornecimento de energia elétrica em virtude de um problema técnico no padrão de sua propriedade, sem que a companhia Energisa que atende Rondônia resolva a situação.

A situação lhe causou prejuízos financeiros, além do desconforto de toda a família e do desrespeito a seus direitos de consumidor.

O problema aconteceu por defeito no padrão instalado na propriedade rural, que fica na Linha 9, entre a 1ª e a 2ª Eixo, na tarde da sexta-feira 22. Desde então o produtor está sem o fornecimento de energia, e até agora foram seis pedidos para a Energisa mandar técnicos para resolver o problema, sem que isso fosse atendido, mesmo sendo informado todas as vezes pela atendente que seu caso seria atendido com urgência. Como não pode mandar consertar o defeito por conta própria o consumidor está refém da situação.

A falta de energia elétrica causou prejuízos, como a perda de produtos armazenados sob refrigeração, além de impedir qualquer atividade que dependa do uso de eletricidade para ser realizada. Além disso, a família está enfrentando o desconforto e os problemas derivados da situação, mas principalmente sente-se aviltada em seus direitos de consumidor pela falta de assistência e descaso com que o caso vem sendo tratado pela empresa de energia.