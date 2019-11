Na última quinta-feira 28, o deputado federal Coronel Chrisóstomo participou de uma reunião com o secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, para tratar da falta de médicos peritos nas cidades de Ariquemes e Vilhena. Na ocasião, participou do encontro o vereador vilhenense França Silva.

De acordo com o parlamentar, apesar dos municípios serem um dos mais desenvolvidos e ricos de Rondônia, há uma defasagem no atendimento do INSS, no que diz respeito a pericias médicas, por falta de peritos nas regiões.

O deputado ressaltou que Vilhena, tem disponível apenas um médico perito temporário (que trabalha esporadicamente) para atender toda a população, além dos sete municípios do Cone Sul, o que requer uma demanda ainda maior de profissionais da área.

O secretario Rolim explicou que os peritos são concursados, lotados nos locais específicos em que obtiveram aprovação, e isto acaba dificultando a transferência ou realocação, visto que depende da concordância dos mesmos.

Ainda, a falta de peritos é consequência também do fato de não haver previsão de concursos públicos e de que o último certame aconteceu em 2015. Destes, 20% dos peritos se aposentaram, e outros 20% estão em licença médica.

Ainda segundo o secretário, com um grande déficit de pessoal a autarquia acumula até o momento mais de 22 mil cargos vagos em áreas diversas. A automatização dos serviços é um dos métodos encontrados pelo órgão para solucionar a falta de pessoal, porém no caso de pericia, não é possível o uso deste serviço, visto que o médico precisa avaliar os casos pessoalmente.

Desta forma, como no momento não há previsão de concursos públicos e o convencimento de trazer peritos de outras localidades é demorado, a solução mais rápida para este caso será disponibilizar médicos temporários para estas localizações. O secretario se comprometeu ainda a dar um novo parecer ao Coronel Chrisostomo até a próxima semana.