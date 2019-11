Para quem já está procurando opções de presentes de Natal, a “Feira das Coisas” é o evento certo para visitar neste fim de semana.

Ela acontece nos dias 29, 30 de novembro e 1º de dezembro (sexta-feira, sábado e domingo), no Espaço Cultural Marechal Rondon, do Centro de Treinamento e Cultural – Sicoob Credisul.

A feira reúne produtos de decoração, artesanato, moda, gastronomia e muito mais. As marcas presentes são Expressão Mamaindê, Jardim Concretto, Mesa Posta by Jana Gomes, Eudora, SPA Nativa, Espaço Revestir, Closet Show, Spa Nativa Terapias Naturais, Lux Life, Doce Kah e Amor em Pedaço.

Além disso, o espaço é ótimo local para quem deseja curtir uma happy hour com os amigos. Com venda de aperitivos e bebidas, e ainda música ao vivo com Kátia Valléria, no dia 29 (sexta-feira) a partir das 18h, Jefferson Lázaro, no dia 30 (sábado) a partir das 18h, e Gabi Shimadecke, no dia 1º (domingo) a partir das 15h.

O Centro de Treinamento e Cultural Sicoob Credisul fica na Avenida Capitão Castro, 3112, ao lado da Escola Wilson Camargo. O evento será aberto a toda população.

