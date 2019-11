Na última quarta-feira 28, o deputado federal Mauro Nazif discursou no Plenário da Câmara dos Deputados em Brasília a favor dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia e do Acre.

Isso porque segundo ele, no ano de 2010 os servidores dos Tribunais Regionais do Trabalho dos dois Estados fizeram empréstimos consignados com o banco Cruzeiro do Sul, pagavam suas parcelas normalmente e solicitavam que o Banco os encaminhasse o contrato dos empréstimos, mas em nenhum momento o banco se manifestou.

Em 2012, o Banco Cruzeiro do Sul, foi denunciado por fraude, teve diretores e funcionários presos, além de ter sido decretado sua falência. “Estes servidores continuaram pagando seus empréstimos e a pedir seus contratos que nunca tiveram, até que foram alertados de que havia má-fé da instituição falida. Observado isso, pararam de pagar”, disse Nazif.

No Amazonas aconteceu a mesma situação com os servidores do Tribunal Regional do Trabalho. Entretanto, Tribunal de Justiça entendeu que os servidores na época, não agiram de má-fé e no que tange aos empréstimos devem pagar apenas os juros.

“Em Rondônia e no Acre, os servidores estão tendo que pagar juros, muitos deles não tem condições de arcar, e estão sofrendo com depressão e até atentando contra a própria vida. O que esperamos é justiça, que aconteça o mesmo tratamento dado aos servidores do Amazonas em Rondônia e no Acre”, disse Nazif.