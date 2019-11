Pais do município de Corumbiara entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia para alerta para uma possível tragédia: um ônibus escolar estaria trafegando sem monitor, profissional que tem o dever de garantir da segurança dos alunos dentro do veículo público.

O caso exige cuidados e é uma alerta às autoridades desse município.

Conforme o depoimento de uma mãe, o ônibus em referência percorre a Linha 03, sentido Vitória da União e a linha da Fazenda do Amir Lando.

O veículo em questão estaria sem monitor desde a quinzena deste mês. Durante o trajeto às unidades educativas – conforme a reclamação – crianças pequenas de 04 a 06 anos ficam cochilando e o motorista tem que parar o ônibus para cuidar delas ou pedir pra outros alunos cuidarem das crianças.

Contudo, um caso inusitado ocorreu dias atrás: além de brigas, um aluno carregava um canivete na bolas, mas – conforme a reclamação – não apresentou perigo para ninguém.

“Acredito que a prevenção é o mais importante para evitarmos situações perigosas”, disse um dos denunciantes.

Pela Lei, nenhum ônibus escolar pode transportar alunos sem monitor. “Ficamos preocupados porque nossos filhos são transportados sem segurança. Queremos uma resposta do prefeito Laércio Marchini”, finalizou.

O site deixa espaço ao mandatário municipal, para os esclarecimentos necessários, se assim desejar.