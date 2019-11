A professora e advogada Zildenir de Souza e Silva Roldão, docente da Rede Gonzaga de Ensino Superior (Reges), da qual a Faculdade Avec de Vilhena faz parte, participou com excelência do XXVIII Congresso Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (Conpedi) em Belém(PA), entre os dias 13 e 15 de novembro.

Fundado em 1989, pelos professores Horácio Wanderlei Rodrigues e Edinilson Donisete Machado, o Conpedi atualmente é a referência máxima dentro da ciência do direito, o que tornar a aprovação e apresentação de um artigo no congresso uma grande conquista.

“O congresso conta com os mais renomados pesquisadores da área do direito. A seleção dos artigos, conta com rígidos critérios, por isso, é uma conquista muito grande para um docente”, explicou Zildenir.

“A Violência Doméstica Contra a Mulher e sua Influência na Democracia” foi o artigo apresentado pela professora da Reges, que também foi co-autora no artigo, “A Inconstitucionalidade da Discriminação da Família Substituta e seu Impacto Negativo no Direito Fundamental à Conveniência Familiar”.

ARTIGO

O artigo sobre violências doméstica de Zildenir rendeu muito debate durante o congresso, fazendo com que fosse convidada pela Universidade Federal de Belém, para em parceria com alguns de seus acadêmicos de direito escrever mais artigos relacionados a tema.

“É um artigo que traz à baila o grande problema para as autoridades públicas, ocasionando grande impacto na sociedade, inclusive a exigência de políticas públicas eficientes a realidade do cenário brasileiro, que vive a mulher vítima de violência”, afirmou Zildenir.

A docente que está participando do programa de mestrado do Centro Universitário Eurípedes de Marília (UNIVEM/SP), foi muito elogiada por seus colegas na Reges, onde ministra as disciplinas de ciência política e prática jurídica.