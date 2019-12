Acidente envolvendo um carro Renault e um GM Kadett, aconteceu na manhã desta segunda-feira, 2, no cruzamento da Rua Carlos Sthal com Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do veículo Renault, que pertence a prefeitura de Ministro Andreazza, trafegava pela Rua Carlos Sthal, sentido BR 364, quando no cruzamento com a Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, não teria respeitado a sinalização, ou seja, a placa de “PARE”, que há no cruzamento das vias. Com isso, provocado a colisão entre os veículos.

No carro oficial da prefeitura de Ministro Andreazza, além do motorista haviam mais três pessoas, na qual o condutor disse que estavam na cidade de Vilhena para fazer exames de saúde.

Já no carro Kadett, além do condutor tinha mais dois passageiros. O motorista reclamava de dores na clavícula. No carro oficial uma mulher bateu a cabeça e reclama de dores.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar socorro as vítimas. A Polícia Militar de Trânsito (Ptrân), chegou ao local para registrar a ocorrência.