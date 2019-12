Na tarde do sábado, 30, foram realizados no Parque Embratel, os jogos pela semifinal do Campeonato Regional Soçaite 4.0, em Vilhena.

Na primeira partida Cabixi e Colorado ficaram no empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, ficando decidida nas cobranças de pênaltis. Com isso, vaga para a disputa do torneio ficou com equipe Colorado que venceu por 3 a 1.

Na outra semifinal, ficou com a Metal Ferro que venceu Fofão Esporte pelo placar de 3 a 1. Com isso, a decisão ficou em Colorado e Metal Ferro, na qual será decidida no sábado, no Parque Embratel, em Vilhena.