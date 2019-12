A recuperação de asfalto avança em diversos bairros do município de Cacoal. Com a liberação dos recursos na ordem de R$ 5 milhões, aprovados pela Câmara no dia 18 de novembro, várias frentes de serviços foram iniciadas.

O projeto tramitava na Câmara de vereadores desde janeiro e no dia 20 de novembro a Prefeita Glaucione Rodrigues deu ordem de serviço para o início das obras.

O recurso está sendo utilizado para compra de insumos para a restauração de asfalto em diversas ruas e dar sequência às obras de infraestrutura urbana em Cacoal.

Nesta semana, os serviços avançam na Avenida Porto Velho, com restauração de asfalto e recapeamento em um trecho de quase 2 km no bairro Jardim Clodoaldo.

Na Avenida 7 de Setembro está sendo feita restauração de asfalto em um longo trecho da via, na qual também está sendo feito o serviço de drenagem, com canalização de minas d’água para garantir a durabilidade do asfalto.

Obras de restauração de asfalto estão sendo feitas na Avenida Guaporé, com conserto de pontos críticos, devido à infiltração de água na camada asfáltica. Recuperação de asfalto também na Avenida Coronel Noronha, no bairro Novo Horizonte, Almirante Barroso no bairro Novo Cacoal.

A prefeita Glaucione Rodrigues vistoriou as obras nesta semana. Segundo ela, as obras poderiam ter sido iniciadas no período da estiagem, caso o projeto fosse aprovado antes. A partir de agora o avanço dos trabalhos dependem do tempo: “Nós dependíamos do recurso, que agora foi liberado, agora dependemos do tempo. Tendo estiagem podemos trabalhar”, disse.