Na manhã desta segunda-feira, o técnico Ionay da Luz, visitou a redação do Extra de Rondônia, para informar a decisão de deixar o comando da equipe sub-20 do Vilhenense Esportivo Clube.

Ionay, que se consagrou campeão no Campeonato Rondoniense sub-20, justificou a decisão a divergências com a diretoria do clube. Porém, agradeceu a oportunidade que equipe lhe ofereceu durante sua estadia como técnico do Leão do Portal.

“Na verdade, meus planos eram dar continuidade à garotada do sub-20 da equipe e preparar o time para a Copa São Paulo de Futebol Junior. Mas, infelizmente, não aconteceu, pois é natural que divergências entre técnicos e diretorias de clubes aconteçam. Contudo, sou agradecido com as pessoas com quem trabalhei, principalmente com o preparador de goleiros Gilson e o terapeuta Polico Labajos”, pontuou.

O técnico, que é bastante conhecido no futebol rondoniense por suas vitórias, disse que já recebeu propostas de alguns clubes do estado, mas salienta que vai analisar. “Conheço muito o futebol de Rondônia, na qual já fui campeão quatro vezes, e sou grato a Deus por estar recebendo propostas, assim como estou aberto a outras. Mas quero pensar o que é melhor para mim”, acrescentou Ionay.

FICHA TÉCNICA

Ionay da Luz foi técnico dos seguintes clubes: 2000: Sociedade Imperatriz Desportos (MA); 2001: Simões Filho Esporte Clube (BA); 2002 – Clube de Futebol Amazônia (AM) campeão estadual; 2003: Ji-Paraná Futebol Clube (RO); 2004: Sociedade União Cacoalense (RO) campeão estadual invicto; 2005: Vilhena Esporte Clube (RO) campeão estadual; 2005: Renovo Esporte Clube (DF) campeão da segunda divisão; 2006: Universidade Luterana do Brasil (RO); 2007: Clube Esportivo Naviraiense (MS) campeão da segunda divisão; 2008: Camaçariense Esporte Clube (BA); 2009: Clube Esportivo Naviraiense (MS); 2010: Ariquemes Futebol Clube (RO); 2010: Carcerense Esportivo Clube (MT); 2011: URSSO de Mundo Novo (MS); 2012: Associação Atlética São Mateus (ES) campeão estadual; 2013: Mixto Esporte Clube (MS); 2014: Itapipoca Esporte Clube (CE); 2015: Catuense S/A (BA); 2016: Itabuna Esporte Clube (BA) segunda divisão; 2016: Rondoniense Social Clube (RO) campeão estadual invicto; 2017: Rondoniense Social Clube (RO), Ariquemes Esportivo Clube (RO).