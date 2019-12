O presidente da Câmara de Vilhena, Ronildo Macedo (PV), cumpriu a promessa e reduziu drasticamente os gastos com os serviços de paisagismo/ornamentação no novo prédio do Legislativo que deve ser inaugurado em breve.

Dos R$ 117 mil previstos inicialmente, agora o valor reduziu para R$ 13 mil.

É o que demonstra o Extrato de Contrato, referente ao Processo Administrativo nº 037/2019, celebrado entre a Câmara de Vereadores e a empresa “Ouro Verde” e publicado no Diário Oficial de Vilhena da última sexta-feira, 29.

Em novembro de 2018, quando a Casa de Leis era presidida por Adilson de Oliveira (PSDB), licitação com o valor previsto de R$ 117 mil para a aquisição das plantas foi suspensa (leia AQUI).

A estimativa era gastar: R$ 3,6 mil com 50 buxinhos, R$ 4 mil com 14 fênix, R$ 42 mil com 2.000 metros de grama esmeralda e R$ 41 mil com 16 palmeiras imperial, entre outros itens.

Porém, após assumir a presidência do Legislativo, Macedo garantiu ao Extra de Rondônia reduzir as despesas desta natureza, seguindo o formato de economicidade dos atos da Casa (leia AQUI).

Na ocasião, o chefe de gabinete do Legislativo, Marciano Cândido, explicou que a prefeitura vai ajudar nos trabalhos com aterramento e que cada vereador irá fazer a doação de uma muda de ipê. “Cada uma terá um nome em homenagem aos pioneiros de Vilhena”, garantiu, na oportunidade.

Conforme o contrato estabelecido com a empresa “Ouro Verde”, o valor total é de R$ 13.945,00 com prazo de 15 dias, após assinatura do termo, para execução do serviço.