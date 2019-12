Em sua primeira edição, a ação social “Cidadania no Bairro”, realizada pelo deputado Eyder Brasil (PSL), reuniu centenas de pessoas na Escola Municipal Flamboyant, no sábado 30, em Porto Velho.

Eyder Brasil agradeceu todos os parceiros que cooperaram para a realização do evento. “Foram centenas de atendimentos e vamos levar o Cidadania no Bairro, aos demais locais da nossa capital, e se possível do Estado”, disse.

Na ação, a população recebeu gratuitamente serviços de emissão de documentos de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), 2ª via de certidão de nascimento e casamento, passe livre do idoso e deficiente. Houve também atendimento por parte da Defensoria Pública do Estado, Treino de Rua, Instituto de Protesto (IEPTB), Sugesp, Senasf, Corpo de Bombeiros e a Impactar Cursos. A banda de música da Polícia Militar abrilhantou o evento.

A moradora Odalice Santos, de 37 anos, levou o filho de 13 para tirar os documentos pessoais. “Moro no bairro e tenho três filhos menores de idade. Devido a distância e desempregada, não sei quando iria conseguir exercer a cidadania”, comentou.

Marina Garcia, idealizadora do projeto Treino de Rua, praticou atividades laborais e garantiu a animação das crianças. Enquanto isso, ao lado de fora da escola os Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (SEMTRAN), controlava e orientava os motoristas.