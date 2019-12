Buracos, falta de calçamento e atoleiros foram filmados por carreteiros que são obrigados a parar na aduana da divisa estadual a fim de conferências das cargas e aferimento de notas fiscais.

Eles reclamam das péssimas condições estruturais do posto fiscal, do lado mato-grossense da fronteira, cuja precariedade causa atrasos nas viagens e até mesmo prejuízos materiais.

As imagens mostram que os pontos de parada obrigatória na divisa não dispõe de condições para utilização sem riscos. Os caminhoneiros reclamam de serem obrigados a parar em local inapropriado, colocando em risco seus caminhões. Eles relatam que não é raro algum deles ficar atolado na divisa, ou sofrer danos nos para-choques e suspensão dos caminhões por causa dos buracos. A situação é pior do lado do Mato Grosso, mas já dentro de Rondônia é preciso cautela também.

Os denunciantes afirmam que a tendência é do problema se agravar daqui em diante devido a forte incidência de chuvas e do aumento do movimento na estrada em função da chegada da próxima safra de soja. “O que já está ruim tende a ficar ainda pior”, afirma um dos caminhoneiros que fez as imagens.

Num dos vídeos encaminhados ao Extra de Rondônia os caminhoneiros manifestam intenção de fechar a fronteira exigindo providências, assim como dizem que vão pedir ao empresário Jaime Bagatolli levar a demanda ao presidente da República ou ao Ministério dos Transportes para providências.

>>>>Vídeos:

