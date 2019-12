A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), divulgou no sábado, 30, o calendário do Campeonato Rondoniense 2020.

competição tem início no dia 01 de fevereiro com término programado para o dia 25 de abril.

Conforme a programação, na abertura do campeonato, haverá cinco jogos. O Ji-Paraná encara o Barcelona, no estádio Biancão, em Ji-Paraná. O Pimentense enfrenta o Guaporé no estádio Cassolão, em Rolim de Moura. O Vilhenense por outro lado recebe o União Chacoalhem-se, no Portal da Amazônia, em Vilhena. O Porto Velho terá pela frente o Genus com local a definir. Já o Real Ariquemes encara o Guajará no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

O grupo A é composto por Genus, Guajará, Porto Velho, Real Ariquemes e Rondoniense. Já o grupo B é integrado por Barcelona, Guaporé, Ji-Paraná, Pimentense, União Cacoalense e Vilhenense.

O estadual de 2020 será disputada em dois grupos, A e B com jogos de ida e volta até dia 29 de março. Os dois primeiros de cada grupo passão as semifinais, que serão disputadas nos dias 04 e 11 de abril. Já a final está programada para idas 18 e 25 de Abril, com jogo decisivo na casa da equipe com melhor campanha.