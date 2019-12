De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o operador de escavadeira hidráulica Rafael Moura Santos, de 32 anos, executado com quatro tiros na noite desta terça-feira, 3, fazia parte da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e tinha a alcunha de “Iraque”.

A vítima que morava num apartamento na Rua A 2, no bairro São José, saiu de casa no começo da noite e foi até a feira que fica próxima a sua residência, quando voltou e entrou em casa, foi surpreendido por um homem armado provavelmente revólver calibre 38, que disparou em sua direção.

A vítima correu e entrou no banheiro, mas foi alcançado e executado pelo seu algoz com quatro tiros. Sendo: um na nuca, um no olho e um em cada braço. Rafael estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica por diversos crimes cometidos em Vilhena e região, leia (AQUI) e (AQUI).

Após os trabalhos da Polícia Técnico Cientifica (Politec), o corpo foi liberado para a funerária São Matheus fazer a remoção.