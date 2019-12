O vilhenense Jeferson Petik, de 32 anos, está à frente do projeto “Adote uma vida antes que as drogas adote primeiro”, que existe há quase três anos, e tem como objetivo ajudar pessoas que enfrentam dificuldades financeiras em Vilhena.

Durante o projeto, é realizado um sopão solidário que a cada 15 dias é distribuído a moradores de rua e famílias carentes. Além da entrega de alimentos é feito um momento de reflexão e adoração, e em datas comemorativas como o Natal, os voluntários se juntam para arrecadar itens e entregar cestas básicas, brinquedos e vestimentas.

De acordo com o Papai Noel voluntário o que motivou a criação do projeto foram as dificuldades enfrentadas durante sua infância. “Eu me lembro que éramos muito carentes, e em datas como esta não comemorávamos como as outras famílias da vizinhança. Geralmente ficávamos vendo os vizinhos com uma mesa repleta”.

O idealizador do projeto destaca ainda que aproveitando o clima de solidariedade de final de ano em que as pessoas estão mais abertas a doarem, realizam a arrecadação de alimentos, brinquedos e roupas. “A ideia é trazer pelo menos um final do ano feliz, pois durante todo o ano essas famílias enfrentam situações difíceis”.

Os pontos de coleta das doações são Canopus Motos, Gazin e Interface Net. Para quem quiser contribuir com trabalho voluntário ou qualquer tipo de doação, basta entrar em contato através dos telefones 9 9212-2971 (Jeferson) ou 9 9217-6880 (Edilene). As entregas iniciam a partir da segunda quinzena de dezembro.