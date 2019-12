O prefeito de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Dondé (PDT), acompanhado do deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho (PTB), está em Porto Velho para uma série de compromissos em prol do seu município.

Na manhã desta segunda-feira, 2, visitou vários setores do Governo do Estado, Assembleia Legislativa e na sede do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER).

Neste último, Vino, como é conhecido, cobrou do Diretor-Geral, Coronel Erasmo Meireles e Sá, a recuperação do pavimento do asfalto do, do trevo do município de Cerejeiras até a linha 4, estrada que liga ao município de Pimenteiras.

Em sua justificativa, Vino destacou a importância da estrada para o escoamento da produção agrícola e pecuária de ambos município.

“O asfalto precisa ser recuperado, pois a situação está ficando cada dia pior e a estrada está se acabando”, disse o mandatário municipal.

Na Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Vino e Ezequiel Neiva solicitaram benefícios destinados à área educacional do município.

Na Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), as autoridades verificaram o andamento do processo da liberação de um veículo para os quilombolas e outro veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Ficou constatado que está dentro das conformidades, aguardando a autorização do governo para celebrar o convênio.

O deputado Ezequiel Neiva garantiu ao prefeito Vino que será o maior parceiro de Pimenteiras do Oeste, liberando recursos ou intermediando ações que possam beneficiar a população desse município.