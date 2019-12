Os irmãos Diego Sampaio Jeremia, Sérgio Aurélio Sampaio Jeremia e Carolina Sampaio Geremia, receberam uma missão há alguns anos atrás, quando ainda eram adolescentes, de administrar e tocar o negócio da família, uma das primeiras borracharias de Vilhena, localizada na esquina da Avenida Major Amarante com a Rua Marques Henrique.

Na época, o patriarca da família, Ademir Jeremia, teve que se afastar da empresa para tratar da saúde que estava debilitada. Com isso, passou a responsabilidade dos negócios aos filhos. Contudo, Diego que é o mais velho, tomou frente da empresa e junto aos irmãos, começaram a trabalhar com muita dedicação para que o negócio prosperasse.

Com muito esforço e trabalho a empresa cresceu e o espaço começou a ficar pequeno, com isso, foi preciso audácia, perspicácia e visão de futuro, pois nasceu a ideia de transformar a borracharia em um Centro Automotivo Especializado, nascendo a Central Centro Automotivo.

Todavia, os irmãos empreendedores, porém, com a supervisão do genitor, ou seja, do pai Ademir, começaram a idealizar o novo projeto ao lado do Restaurante e Pizzaria Mariza, frente para a Rua Marques Henrique, e após muitos anos trabalho construíram aquela que seria hoje a melhor loja na categoria de prestação de serviço automotivo em Vilhena.

Com isso, nesse ano de 2019 – os irmãos empreendedores foram agraciados com o prêmio Certificado de Qualidade Profissional e Empresarial – da Ângulo Pesquisa.

Diego fala que o prêmio é um incentivo a mais para que ele e seus irmãos continuem buscando oferecer serviços com qualidade e os melhores preços praticado no mercado em alinhamento, balanceamento, trocas de óleo, baterias, manutenções em freios e suspensão, além de desempenho de roda, entre outros.

