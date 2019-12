O partido Democratas realiza nesta quinta-feira, 5, evento voltado a ala feminina da legenda, com seminário que contará com a participação do presidente estadual da legenda, senador Marcos Rogério, além da presidente do Mulher Democrata Estadual, a prefeita de Chupinguaia Sheila Mosso.

O Seminário Mulheres Democratas vai ser no auditório do Hotel Portinari, no centro da cidade, com início às 19hs30m.

De acordo com informações dos organizadores, a proposta é apresentar propostas e estratégias para o fortalecimento da atuação política de mulheres pelo Brasil, visando aumento a representatividade feminina nas esferas de poder institucional. Os principais palestrantes da noite serão o senador Marcos Rogério, e a prefeita de Chupinguaia, Sheila Mosso.

O evento será aberto ao público interessado, independente de filiação partidária.