O deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB) comandou na manhã desta quinta-feira 05, a sessão solene para a entrega de voto de louvor aos tripulantes da Marinha do Brasil, da Capitania Fluvial de Porto Velho.

A solenidade também contou com homenagem pela elevação à Capitania e em comemoração ao Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro.

Além de Chiquinho, compuseram a mesa de autoridades o deputado Eyder Brasil (PSL), o capitão de Corveta Rodolfo Aurélio Santos Resende da Capitania Fluvial de Porto Velho, o representante da Casa Militar do Governo do Estado, capitão PM Paulo Antunes da Silva e o tenente Leandro Maia da Silva representando o 5º BEC.

“Fico feliz em prestar essa homenagem, pois é o nosso reconhecimento ao trabalho de excelência que é realizado pela Marinha do Brasil, através da Capitania Fluvial de Porto Velho”, destacou Chiquinho ao abrir a solenidade.

“Estendo os parabéns e os agradecimentos aos meus camaradas da Marinha do Brasil, pelo trabalho grandioso que fazem em prol de nossa população. Parabéns ainda ao deputado Chiquinho, pela iniciativa de prestar essa homenagem”, destacou Eyder Brasil.

O capitão de Corveta destacou que com o aumento do tráfego fluvial, a Marinha criou a Capitania Fluvial de Porto Velho. “Essa ascensão se concretizou com a importância econômica da região, com a crescente navegação e demanda de serviços. Realizamos cursos para a formação de marinheiros mercantes, com apoio desta Assembleia Legislativa”, destacou.

O militar falou ainda sobre ações de fiscalização e de atendimento ao público, sob sua área de jurisdição, que envolve 50 municípios de Rondônia, além de municípios do Acre e do Amazonas, num total de mais de 600 mil quinhentos quadrados de território a cuidar.

Rodolfo Resende agradeceu ao deputado Chiquinho pela homenagem. “Reconheço o trabalho de todos os nossos marinheiros, que se desdobram para fazer o melhor. Meu muito obrigado aos deputados estaduais, que aprovaram essa solenidade, e em especial ao deputado Chiquinho pela iniciativa de prestar essa homenagem”.

“A Marinha aqui na nossa região é fundamental, pois dependemos muito dos rios para acesso a várias regiões. A primeira a chegar aqui foi a Marinha, que desbravou essa vasta região. Em nome do coronel Góes, chefe da Casa Militar, nosso reconhecimento e o nosso respeito ao trabalho. Parabéns ao deputado, por lembrar da Marinha, uma instituição tão importante para o país”, disse Antunes.

Um vídeo institucional, com as ações e trabalhos da Marinha do Brasil, na região, foi exibido. Em seguida, uma placa foi entregue pelo deputado Chiquinho da Emater, ao capitão Rodolfo Resende, em alusão ao Dia do Marinheiro e pela elevação da Capitania Fluvial de Porto Velho.

Em nome da Marinha do Brasil, o capitão de corveta também recebeu o voto de louvor das mãos do parlamentar, que fez a entrega a tripulantes da Capitania Fluvial de Porto Velho.