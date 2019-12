Na manhã desta quinta-feira, 5, Andre Messias dos Santos Silva, de 34 anos, se envolveu num acidente no bairro Cidade Verde III, quando trafegava com uma moto Honda CG 150, de cor preta, placa NEE-6756/Vilhena, pela Rua 102-19, quando no cruzamento com a Rua Amapá, colidiu com um caminhão Mercedes Benz, de cor branca, placa NDK-2447/Vilhena, conduzido por Marcelo Gomes Correia, de 36 anos.

Na colisão, Andre ficou gravemente ferido, sendo socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional. Contudo, apesar de todos os esforços da equipe médica, a vítima não resistiu e morreu por volta das 17h00 de hoje.

O corpo de Andre que era funcionário do Supermercado Pato Branco, está no necrotério da funerária São Matheus, e na manhã desta sexta-feira, 6, passará por necrópsia e por volta das 11h00, será velado na Capela Mortuária, anexa ao cemitério Cristo Rei, onde também será sepultado.