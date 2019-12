O bombeiro militar, Vinicius Alexandre do Vale Ferroni, participará pela segunda vez do projeto do Corpo de Bombeiros de Vilhena “Natal Solidário” como Papai Noel voluntário.

De acordo com Ferroni, este ano o Corpo de Bombeiros receberá as cartinhas até o dia 06 de dezembro, e para os vilhenenses que desejarem contribuir adotando um presente o prazo será até o dia 15.

Os pontos de coleta das cartas e brinquedos são as sedes do Corpo de Bombeiros, uma localizada no centro da cidade e outra no Bairro Bela Vista.

As entregas ocorrerão no dia 19, no quartel do centro. E na ocasião, os voluntários oferecerão uma tarde recreativa com brincadeiras e distribuição de guloseimas.

Além das atividades recreativas, durante a semana de Natal, Ferroni estará entregando balas para as crianças nas ruas de Vilhena. “Caso algum popular queira contribuir com nossa ação, pode estar doando balas para a distribuição”.

Segundo Ferroni, outra novidade nesta edição, é a página do Instagram do projeto para divulgar as ações dos voluntários durante o período de Natal.