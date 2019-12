Para tratar sobre a liberação dos recursos de emenda parlamentar por parte do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), o prefeito de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Dondé (PDT), o popular Vino, está desde o início da semana na capital estadual, Porto Velho.

Ele quer dar agilidade às pendências existentes para a liberação de benefícios para o município pimenteirense.

Na última segunda-feira, 2, Vino esteve reunido no gabinete de Luizinho, momento em que o parlamentar informou que, em breve, estará realizando a liberação dos benefícios, sendo: construção de uma capela mortuária no cemitério municipal, construção de um ponto de Táxi, reforma do Portal de entrada da cidade e a construção da garagem da secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp). A garagem é um pedido especial do prefeito para o deputado.

De acordo com Vino, o foco da gestão tem sido dar continuidade às obras que estão em andamento para garantir um bom atendimento na saúde, educação e melhorias na mobilidade urbana do município.

O prefeito tenta, ainda, junto ao parlamentar, a liberação para outros investimentos nas áreas de desenvolvimento regional, saúde, cultura e turismo, segurança pública e agricultura.

Ao comentar os benefícios, o prefeito disse que “é muito gratificante o apoio do deputado Luizinho Goebel nos projetos de nossa cidade. Por isso, é importante mantermos a transparência da aplicação dos recursos e para as futuras realizações no desenvolvimento dos diversos setores. Com a liberação de emendas e convênios, o município consegue custear essas despesas em benefícios da população. Agradecemos a Luizinho que nos recebeu no seu gabinete e pelo apoio nas emendas liberadas que são revertidas em serviços e obras para nossa cidade”.