A Estância Guaporé, no município de Chupinguaia, será palco da 5ª edição do “Baile do Hawaí”. O evento acontece no sábado 07 de dezembro.

O baile contará com a participação da cantora ji-paranaense Meury Liivy e bailarinos.

Além das atrações musicais, o evento traz mesas de frutas tropicais, barman e bartender que vão preparar drinks especiais, decoração temática e premiação para o melhor casal à caráter.

Ingressos e mesas podem ser adquiridos pelos telefones 9 8126-6660 ou 9 8140-2038.

