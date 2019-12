Devido a mais um caso de polícia envolvendo motocicletas da secretaria municipal de Agricultura (Semagri) de Vilhena, o gestor da pasta, Jair Dornelas, tomou uma medida mais drástica e colocou o servidor público municipal Leonardo Barreto da Silva à disposição da administração municipal para providências, além de instaurar o terceiro procedimento administrativo para apurar a conduta do funcionário.

“Eu fiz tudo para ajudar este rapaz; cheguei até a vender para ele uma motocicleta de minha propriedade para tentar resolver o problema de condução dele, mas agora a situação chegou ao limite”, disse Dornelas ao Extra de Rondônia em entrevista concedida nesta quarta-feira, 4.

Sobre a motocicleta apreendida na noite de terça-feira, 3, pela Polícia Militar (leia AQUI), Jair apresentou uma nota de orçamento da empresa Motobras, datado de 30 de outubro deste ano, local de onde o veículo teria sido retirado por Leonardo sem autorização.

De acordo com a prefeitura, o dono da empresa entregou o veículo de boa-fé, uma vez que a moto havia sido levada para conserto pelo próprio servidor, cuja assinatura está no documento.

Jair explicou que havia mandado esta moto e mais uma para reparos, e que planejava devolver as mesmas à Emater por não ver utilização prática para os veículos. “Só que Leonardo acabou trapaceando, retirou a moto de lá e chegou até a vender a mesma para um terceiro, que por sua vez repassou a outra pessoa. Foi uma situação ruim, desgastante, mas não é de nossa responsabilidade”.

Após a apreensão da motocicleta Bros 125, de placa NPC 6316, que estava em poder de outra pessoa, a polícia saiu no encalço de Leonardo, que acabou sendo localizado na madrugada em sua casa.

No local foi encontrada outra motocicleta, esta em nome de Jair Dornelas, que acabou apreendida por estar com documentação atrasada. “Eu tinha repassado essa moto para ele me pagar quando pudesse, apenas com a condição de que regularizasse a documentação. Fiz isso para ajudar, após ele me comprovar que havia entrado com processo no Detran para regularizar sua habilitação”, explicou o secretário.

Jair afirmou que a insistência em manter Leonardo no trabalho se deve à boa qualificação profissional do rapaz, tido como “bom de serviço como operador de máquinas”.

Ele afirmou que a Semagri intensificou os atendimentos do programa “Porteira Aberta” desde a sua posse, em agosto, quadruplicando a quantidade de ações e por isso todos os funcionários são importantes para a execução do cronograma.

Dornelas também frisou que Leonardo é integrante da secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semosp), e que estava cedido à Semagri justamente em função desta carga de trabalho. “Mas, diante de tantos problemas é melhor deixar uma máquina parada do que continuar a passar por este tipo de incômodo, que de qualquer forma acaba atrapalhando o desempenho das ações da secretaria”, finalizou.