Em seu quarto dia, a greve do funcionalismo municipal é marcada por passeatas e manifestações mais contundentes na sede da prefeitura de Vilhena.

Dezenas de funcionários participaram do ato carregando um caixão, desde o ponto de concentração, que foi a praça Nossa Senhora Aparecida, até no Paço Municipal.

O protesto foi breve, mas chamou a atenção de todos que estavam na prefeitura por volta das 10h.

Primeiro, os servidores marcharam até o local e se concentraram por alguns instantes dizendo palavras de ordem, além de portarem faixas e cartazes, assim como usar adereços de pano na cor preta presos às roupas.

Em seguida, apareceu o enfermeiro Caio entrando no caixão de defunto por alguns instantes.

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com ele que explicou o sentido do gesto. “Esse caixão simboliza a morte da dignidade do servidor público municipal, assim como representa os mortos que padecem na cidade em virtude da péssima qualidade do sistema de saúde, numa cidade que já foi referência no setor para o Cone Sul e as cidades do Mato Grosso que ficam nas proximidades”, afirmou.

O grevista declarou que os servidores não estão pedindo aumento de salário, e sim reajuste para compensar as perdas, que ele garante estarem se acumulando há uma década.

“Não estamos pedindo nada fora da realidade, mas o prefeito diz que não tem dinheiro para atender a nossa reivindicação. Mas para pagar a conta da Energisa o Município dispõe de verbas. Como ele explica isso”, questiona.

Nos vídeos, os manifestantes pedem que o prefeito Eduardo Japonês (PV), que está em viagem a Santa Catarina e São Paulo, cumpra o que prometeu na campanha eleitoral. “Prefeito, seja homem e honre sua palavra. É isso que a gente quer”.

Outros lembraram o que Japonês sustentava na campanha sobre a prefeitura de Vilhena: “tem muito dinheiro, o que falta é gestão”.

E até a vice-prefeita Maria José da Farmácia foi cobrada pelos manifestantes. “Vilhena não tem vice-prefeita? Cadê a vice-prefeita? Ninguém vai desistir dessa greve”, anunciaram.

