O vilhenense Natan Alevato Donadon, 26 anos, concretizou seu sonho e se formou em Medicina nesta semana em Porto Velho.

Seu desempenho e dedicação durante seis longos anos, inclusive, foram reconhecidos pelo Centro Universitário Aparício Carvalho (FIMCA), que lhe concedeu o certificado de “melhor aluno da turma pelo seu desempenho no decorrer do curso nesta instituição de Ensino Superior, recebendo o título de Médico”

A entrega do certificado foi feita pelo próprio Reitor da faculdade, Aparício de Carvalho, durante a solenidade de Colação de Grau que formaram 80 novos médicos.

Natanzinho, como é chamado carinhosamente, nasceu em Colorado do Oeste, mas morou parte de sua vida em Vilhena. Ele é filho do ex-deputado federal Natan Donadon e da professora Rosangela Alevato Donadon, que moram em Vilhena.

Ao Extra de Rondônia, Natan (pai) explica que a dedicação de seu filho com a profissão vai mais além: foi aprovado, para Residência Médica, em várias universidades federais, como em João Pessoa (Paraíba), Campo Grande (Mato Grosso do Sul), Londrina (Paraná), além de um hospital particular de Porto Alegre (Rio Grande do Sul), podendo optar numa delas. “Ele também fez uma prova em Brasília e estamos aguardando o resultado que certamente será positivo”, disse Natan.

“Agradecemos a Deus por tudo que tem feito nas nossas vidas. É um orgulho muito grande para toda a família e amigos. Vai ser um médico de alto padrão. É até uma surpresa para todos nós por ser aprovado em várias capitais para Residência Médica”, complementa.

FAMÍLIA DE MÉDICOS

Mas Natan Alevato não é o único médico da família. A primeira filha do casal, Rebeca Donadon, também é Médica, especialista em Otorrinolaringologia, especialidade que se dedica ao estudo e tratamento das doenças que acometem o ouvido, nariz e garganta.

Rebeca, que também nasceu em Colorado mas morou em Vilhena, atualmente reside na capital federal, Brasília.